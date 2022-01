Green Pass, la richiesta di Ascom: “Sia allargato a tutto il mondo del commercio”

Allargare l’obbligo del Green Pass a tutto il mondo del commercio. E’ la richiesta espressa da Ascom Confcommercio Torino, al termine di un Consiglio allargato dell’associazione.

A spiegare le ragioni di questa decisione, la presidente Maria Luisa Coppa: “E’ stato troppo pesante il conto del Lockdown per il settore terziario torinese. I nostri imprenditori vogliono evitare ulteriori chiusure”. “Saremo attenti alle regole di sanificazione per garantire ai nostri clienti luoghi sicuri dove tornare ad acquistare con fiducia”. “Le nostre aziende, gli imprenditori e i collaboratori devono poter lavorare in totale sicurezza per riprendere il rapporto stretto con la propria clientela e contribuire così direttamente al rilancio dell’economia della Città e del territorio”.

“Auspichiamo quindi che il Green Pass sia allargato a tutte le nostre categorie che guardano alla ripresa economica” ha concluso Coppa.