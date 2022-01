Aurora, il Pnrr “riqualifica” le case popolari di via Aosta 37

Buone notizie per i residenti delle case popolari di via Aosta 37 , nel quartiere Aurora . La Regione Piemonte, infatti, ha inserito lo stabile nel programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica” previsto grazie al fondo complementare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza . Ora la palla passerà al Ministero delle Infrastrutture, che dovrà approvarle entro il 31 marzo.

A esprimere soddisfazione per la notizia sono gli esponenti di Fratelli d'Italia in Circoscrizione 7 Patrizia Alessi e Domenico Giovannini: “Dopo vari sopralluoghi - dichiarano - insieme ad ATC e all'assessore regionale Marrone, finalmente qualcosa si è mosso e a breve avremo una bella riqualificazione. Ora, però, aspettiamo un segnale da Prefettura e Città per le occupazioni abusive in via Aosta 31”.