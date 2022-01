OGR e Compagnia EgriBiancoDanza insieme per la prima stagione coreutica: "Moving Bodies, Open Your Mind"

"Moving Bodies, Open Your Mind – Una nuova stagione spettacolare" è la prima stagione coreutica di OGR con quattro spettacoli della Compagnia EgriBiancoDanza in cui corpo e performatività dialogano con le suggestive cornici di Sala Fucine e Duomo, grazie alle creazioni coreografiche di Raphael Bianco.



"Leonardo da Vinci – Anatomie spirituali" sarà il primo appuntamento in cartellone, domenica 16 gennaio alle ore 21. In Sala Fucine, la creazione dedicata al genio di Leonardo Da Vinci nel 500° anniversario della morte: un lavoro coreografico e coreologico, accompagnato da Mario Acampa, attore e regista televisivo, che per l’occasione arricchirà lo spettacolo interpretando alcuni testi di Leonardo.

Sabato 19 febbraio, ore 21, sul palco di Sala Fucine, Scritto sul mio corpo, nato dal progetto digitale Racconta – Mi – Racconto, ideato nel 2021 per generare interazione tra pubblico e artisti anche durante la chiusura dei teatri. Firmano la colonna sonora del balletto i BowLand, presenti live per la serata.

Dopo la pausa estiva, sabato 10 settembre alle ore 21, in Sala Fucine sarà presentata la nuova produzione Einstein – The Dark Matter, preparata in residenza in OGR nella primavera del 2021. Lo spettacolo è la terza tappa di Ergo Sum, progetto triennale dedicato a grandi pensatori che hanno esplorato il concetto di esistenza – Montaigne, Leonardo e ora Einstein.

L’ultimo appuntamento in calendario è in programma nel Duomo di OGR, sabato 26 novembre, alle ore 21: Mystery Sonata, una performance modulare, scomponibile e assemblabile a seconda del luogo in cui si svolge, senza un reale inizio, né una fine, concepito nel 2013 per gli spazi della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.