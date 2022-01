Coronavirus, inaugurato il nuovo punto vaccinale a Nichelino

La variante Omicron viaggia veloce e a Nichelino, che ha visto l'esplosione di nuovi contagi, da oggi, 10 gennaio, è a disposizione di cittadini un nuovo hub. Il punto vaccinale si trova in via Nazario Sauro 15, presso la sede della Croce Rossa.

"E' dedicato a coloro che hanno ricevuto l'appuntamento per la terza dose. Un modo per snellire la coda dell’hub di Moncalieri e offrire un punto più comodo per i nichelinesi", ha spiegato il sindaco (e medico) Giampiero Tolardo, che ha ringraziato la Croce Rossa per "aver messo a disposizione gli spazi e a tutto il personale sanitario per il prezioso contributo".