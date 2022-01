Lunedì 17 torna Backstage: in diretta alle 21 politica, economia e attualità del capoluogo e città metropolitana

Lunedì 17 gennaio alle ore 21, in diretta su Torino Oggi e su altre testate del gruppo More News oltre che su Linea Italia Piemonte, torna Backstage, il talk show di approfondimento e commento sulla politica, l'economia, l'attualità con ospiti e testimonianze

La trasmissione, condotta da Patrizia Corgnati e con la regia di Teodoro Cavalluzzo, giunta ormai alla quinta edizione , si pone come una realtà consolidata del territorio, lo spazio in cui si confrontano, a volte si scontrano, idee e opinioni con l'obiettivo di fornire un contributo di idee, riflessioni e democrazia. I temi, anche in questa stagione, saranno quelli di interesse dei cittadini: dal quadro economico a quello politico, dal locale ai grandi temi nazionali declinati in ambito piemontese. Continueremo ad ascoltare tante voci delle nostre terre e delle nostre città per cercare di offrire il polso della situazione e contribuire ad una fotografia il più verosimile possibile di quanto sta accadendo e di come i cittadini vivono il momento attuale.

La puntata di lunedì sarà un “rientro” in cui cercheremo di verificare come le disposizioni in termini di gestione della pandemia condizionano, in un modo o nell'altro, i diversi settori economici. Saranno presenti pertanto rappresentanti di diverse categorie, della politica, delle associazioni.

L'appuntamento, dunque, tutti i lunedì in diretta alle 21.