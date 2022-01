Messa a Disposizione: invia la tua MAD a gennaio con Docenti.it

Se invii la tua domanda di Messa a Disposizione adesso avrai buone probabilità di ottenere un incarico di supplenza.

Perché?

Messa a Disposizione: chiamano davvero?

La domanda di Messa a Disposizione rappresenta uno strumento molto utile e potente, in grado di portare qualunque aspirante docente verso un incarico di supplenza… e oltre!

Ma…

Se non viene usato a dovere, questa candidatura potrebbe anche non portarti da nessuna parte, o peggio: condurti verso infiniti tentativi andati a vuoto, con un conseguente e crescente status di esasperazione e demoralizzazione per un risultato che non riesci mai a raggiungere.

Ti stiamo facendo l’esempio di una situazione che molti aspiranti docenti hanno già vissuto molte volte in passato.

Forse è capitato persino a te di inviare domande di Messa a Disposizione a raffica senza ottenere risultati.

Se anche a te è successo, adesso vogliamo svelarti questo segreto.