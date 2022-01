Nuova 500 l’auto elettrica preferita dagli italiani nel 2021

I numeri parlano chiaro: nell’incessante crescita del mercato delle vetture elettriche che ha più che raddoppiato i suoi volumi rispetto all’anno precedente raggiungendo oltre 67.000 unità, l’auto elettrica più venduta in Italia è Nuova 500 con le sue 10.753 unità vendute pari al 16% del mercato delle “full electric”.

Una conferma dello storico gradimento di cui l'iconico modello beneficia sin dalle sue origini.

Progettata e costruita a Torino, Nuova 500 elettrica esprime idealmente la sua unicità nel panorama automotive, aggiungendo le valenze della propulsione 100% elettrica a quello stile che continua a sedurre in ogni angolo del pianeta. Nuova 500 è la trasposizione della 'dolce vita' e di quella spensieratezza che l’eclettica citycar continua a rappresentare, ora anche nella sua interpretazione completamente elettrica.

Nuova 500 elettrica è già disponibile in Europa, Israele e Brasile con l'ingresso in Giappone previsto per l'anno appena iniziato. La sua compattezza nasconde un'autonomia in grado di andare ben oltre l'ambito cittadino, grazie a 320 km di autonomia certificati dal rigoroso ciclo di omologazione WLTP. Se usata con i frequenti 'stop and go' del traffico cittadino, la sua percorrenza sale fino a 460 km, beneficiando dell'azione di recupero energia ad ogni frenata.

La batteria agli ioni di litio da 42 kWh si ricarica velocemente, grazie al caricatore rapido da 85 kW: sono sufficienti 5 minuti di ricarica in corrente continua da 100 kW, per ottenere 50 chilometri di autonomia, e in 35 minuti viene ricaricato l'80% della batteria di trazione.

Il suo piacere di guida si esprime attraverso tre distinte modalità: 'Normal' per un'esperienza simile a quella di un veicolo con motore a combustione, 'Range' attiva invece la funzione che permette di guidare con un solo pedale, mentre 'Sherpa' punta a minimizzare il consumo energetico.

La tecnologia non si manifesta unicamente con la propulsione 100% elettrica, poiché Nuova 500 è la prima city-car con guida assistita di livello 2. In questo modo accelerazione e frenata si possono esprimere in maniera autonoma, garantendo ulteriore sicurezza nell'uso cittadino dove la frenata di emergenza anticollisione interviene in maniera autonoma.

Anche la vita a bordo di Nuova 500 evolve, grazie al sistema di infotainment 'Uconnect' di quinta generazione, che porta la connettività a nuovi livelli. 'Hey FIAT' è invece l’avanzato sistema di riconoscimento vocale, per dialogare con la vettura pronunciando le parole chiave 'Hey FIAT'.

Le tecnologie si sommano alla possibilità di scegliere la propria Nuova 500 tra differenti carrozzerie, per quella preferenza individuale che aggiunge ulteriore valore: Berlina, Cabrio, oppure 3+1 con la “porta magica” per agevolare l’accessibilità posteriore.

Oggi il nuovo linguaggio tecnologico di Nuova 500 elettrica, ed i suoi valori che esprimono una rinnovata sostenibilità ambientale, diventano ancora più accessibili grazie ad una innovativa formula, con cui FIAT vuole sciogliere ogni dubbio nel passaggio alla mobilità elettrica.

Una nuova esclusiva formula di finanziamento (*) porta la rata mensile per l’acquisto di Nuova 500 elettrica a soli 189 euro, comprendendo anche la colonnina domestica Easy Wallbox. Dopo 12/24 mesi, si può decidere se l'elettrico è adatto alle proprie esigenze con la possibilità di uscita dal finanziamento senza alcuna penale.

Una iniziativa, con cui Nuova 500 mira a rimanere in vetta alla lista dei modelli elettrici più venduti in Italia, anche per questo 2022 appena iniziato.

