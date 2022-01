Brusasco, 19enne perde la vita in un terribile scontro frontale tra due auto

Un terribile incidente stradale è avvenuto la scorsa notte, tra sabato e domenica, nella frazione Mogol di Brusasco, sulla strada provinciale 590 che da Cavagnolo porta a Brozolo.

L’Opel Corsa condotta da un giovane di 19 anni, Luca Ferro, si è scontrata frontalmente con una Volkswagen Passat guidata da un 44enne. Lo schianto, fortissimo, è costato la vita al ragazzo.

Subito dopo lo schianto, la Opel ha preso fuoco in un punto. Il giovane, che era rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato estratto solo dopo l’arrivo dei vigili del fuoco, ma è morto poco dopo mentre si trovava sull'ambulanza.

Ferito ma non in pericolo di vita, invece, l'uomo alla guida dell'altra auto, trasportato all'ospedale di Chivasso per le cure del caso.