Nusind Piemonte, gli infermieri in sciopero il 28 gennaio

"Se non si investe sui professionisti della salute e sugli operatori sanitari il servizio sanitario pubblico morirà. La nostra protesta oltre a denunciare come gli operatori e professionisti sanitari siano stati lasciati soli, è nell’interesse di tutti". Lo spiegano gli infermieri attraverso il sindacato Nursind Piemonte."Un governo che non è in grado di riconoscere e valorizzare i propri operatori dopo tutto quello che hanno subito e dopo tutto quello che hanno fatto e ancora tutt’ora stanno facendo non è un governo all’altezza".

Gli infermieri del Nursind hanno esposto un manifesto in tutta la città per spiegare le loro ragioni, in attesa dello sciopero del 28 gennaio.