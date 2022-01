Una donna non vuole vaccinare i figli: il padre denuncia la pediatra all'Ordine dei Medici

Una pediatra di Torino è stata segnalata all'Ordine dei Medici dal papà di due bambini di 7 e 5 anni perché avrebbe consigliato alla loro madre – separata dall'uomo – di non vaccinarli.

Il medico avrebbe difeso le sue idee affermando che si tratta di un “vaccino sperimentale” e che i bambini non sono classificati tra le categorie a rischio. La madre ha dunque deciso di non far vaccinare i figli e lo ha comunicato al'ex marito presentandogli una lettera firmata dalla stessa dottoressa, dove questa sconsigliva la vaccinazione. Ora, il padre vuole capire se il medico abbia agito in modo corretto o meno dal punto di vista deontologico, per poi valutare se rivolgersi a un giudice per chiedere il via libera alla vaccinazione dei figli.