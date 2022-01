Abusò di due bambini e poi diffuse video e foto sul dark web: il libero professionista pedofilo condannato a 20 anni

Vent'anni di carcere per avere abusato di due bambini e diffuso il materiale pedopornagrafico sul dark web, ricevendo in cambio altre foto e video di minori. E' la condanna comminata oggi dal Tribunale di Torino a un libero professionista arrestato lo scorso aprile dalla polizia postale. Nella sua abitazione, gli agenti avevano rinvenuto migliaia di filmati, catalogati per anno.

Il giudice Giacomo Marson ha inflitto la pena massima prevista nel giudizio abbreviato, accogliendo la richiesta del pm Lisa Bergamasco.