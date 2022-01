Stagione concertistica Demiurgos: nuovo appuntamento in villa Tesoreria martedì 25 gennaio

Nuovo appuntamento con la stagione concertistica Demiurgos in Villa Tesoreria. "Autunno e Inverno" si svolgerà martedì 25 Gennaio 2022 alle ore 17.

Sul palco il trio composto da Pamela Pelaez Figueroa, flauto, Claudia Bellamino, oboe, Ariel Lanteri, pianoforte, che si esibiranno sulle note di

C. Saint Saens (1835-1921) "La flute invisible", W. A. Mozart (1756-1791), "Concerto in Do maggiore K 314 per oboe e pianoforte", "Duetto n. 1 op. 75 per flauto e oboe", G. Fauré (1845-1924), "Fantasia per flauto e piano op.79" e W. Popp (1828-1903), "Rigoletto fantasie da “Le monde musical op. 90”.