Vincere il dolore

Il mal di schiena, ad esempio, è uno tra i più comuni dolori almeno per la popolazione italiana, e chi ne soffre pensa di doversi adattare a conviverci, soprattutto le persone anziane, che lo giustificano proprio a causa dell’età.

Da sempre tutti per questi problemi ricorriamo ai farmaci antidolorifici, anche con il fai da te, fino ad abusarne, senza tener conto che possono provocare effetti indesiderati.

Ad esempio, nessuno calcola il rischio alcool per chi assume un antidolorifico, perché magari ha mal di testa o il colpo della strega.

Chi meglio del Dott. Luca Ferrero, che ha come obiettivo, come riporta nel suo sito (www.dottlucaferrero.com), la lotta al dolore e il raggiungimento di un equilibrio totale del corpo per vivere in salute e serenità, può darci indicazioni giuste?

IL Dottor Ferrero è un Medico Chirurgo con specialità in Anestesia e Rianimazione e Terapia del Dolore, con studio a Torino, con una lunga esperienza fatta di studi, formazione e pazienti in questo settore.

Dottor Ferrero, mi risulta che lei sia una delle persone più preparate sull’Ozono Terapia. Esattamente che cosa è?

“Ad esempio, l’Ozono Terapia, che è una miscela di ossigeno ed ozono, dosata mediante un apposito macchinario, è una delle terapie conservative più indicate per il trattamento e la cura dell’ernia al disco. L’Ozono Terapia è un trattamento con azione antinfiammatoria e antidolorifica per pazienti che soffrono di dolori alla schiena e al collo, e le sue proprietà sono molteplici ed è un trattamento sicuro di rapida esecuzione e privo di effetti collaterali”.

Come determina il percorso che si deve fare in quanto paziente?

“Il mio primo approccio è un’anamnesi totale del paziente, unita all’esame clinico ed a un eventuale esame strumentale (raggi, risonanza magnetica…), per poi passare ad un progetto riabilitativo personalizzato che prevenga futuri episodi di dolore, e alcune volte non solo con l’Ozono Terapia, ma anche con l’utilizzo della Cannabis, del Dry Needling e dell’Agopuntura”.

È un trattamento doloroso?

“Il trattamento viene eseguito nel mio ambulatorio – prosegue il Dott. Luca Ferrero – le infiltrazioni durano pochi minuti, sono adatte a tutti e non hanno effetti collaterali. I pazienti restano seduti e rilassati per una decina di minuti, consigliandoli di non compiere sforzi eccessivi per un giorno. Quello che è importante sottolineare che l’Ozono Terapia è uno dei trattamenti non farmacologici per ridurre l’infiammazione e stimolare la rigenerazione del sistema osteoarticolare”.

Ci sono altri campi in cui lei usa l’ozono Terapia come trattamento medico?