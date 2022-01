La situazione smog non migliora a Torino e dintorni, fino a venerdì stop alla circolazione dei diesel Euro 5

Proseguono a Torino le limitazioni alla circolazione a causa degli alti livelli di inquinamento. Dopo le rilevazioni dell'Arpa di oggi resta confermato il semaforo arancione, con i conseguenti provvedimenti previsti dal livello 1 fino a venerdì 21 gennaio.

In aggiunta alle limitazioni strutturali, restano ancora fermi, dalle ore 8 alle 19, i veicoli diesel fino agli Euro 5 per il trasporto di persone e i diesel Euro 3 e 4 per il trasporto delle merci. Lo stop riguarda anche i veicoli che hanno attivato il sistema Move In.

Oltre a Torino, il provvedimento riguarda altri 32 comuni della provincia: Alpignano, Baldissero Torinese, Beinasco, Borgaro Torinese, Cambiano, Candiolo, Carignano, Caselle Torinese, Chieri, Collegno, Druento, Grugliasco, La Loggia, Leinì, Mappano, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto Torinese, Pianezza, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro Torinese, Santena, Settimo Torinese, Trofarello, Venaria Reale, Vinovo e Volpiano.