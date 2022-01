Grattacielo della Regione, cominciato il processo bis

Ha preso il via oggi in tribunale a Torino il processo-bis per la costruzione del grattacielo destinato a ospitare, nel capoluogo piemontese, la sede della Regione.

La causa riguarda otto tra funzionari dell'ente e amministratori di società fornitrici. Gli episodi contestati dal pm Francesco Pelosi risalgono al 2014-2015 e si riferiscono, tra l'altro, alla fornitura di piastrelle non adeguate (tanto che in corso d'opera "si danneggiarono in gran parte"). A cinque imputati il pm Pelosi ha contestato il concorso in un peculato da 15 milioni di euro versati dall'Ente per attività mai eseguite o materiali mai entrati in cantiere.

La Regione si è costituita parte civile. Il primo processo riguardava la modifica del progetto originale del grattacielo (firmato dall'architetto Massimiliano Fuksas) che fu eseguita arbitrariamente - secondo l'accusa - al solo scopo di favorire delle aziende. Il 21 maggio 2021 la Corte d'appello ha inflitto due condanne e ora si attende il giudizio della Cassazione.