Un basco blu per riconoscersi in piazza: da Torino nasce l'arruolamento per l'Esercito popolare no vax

Un basco blu, "per distinguerci dal pecorume e farci vedere, ma senza prendere multe". Sale di livello l'antagonismo ai vaccini, almeno sul territorio torinese. Tanto da arrivare alla creazione di quello che è stato definito "Esercito popolare italiano per combattere la dittatura".



Sono le parole che - attraverso Internet - arrivano dalla sempre più variegata galassia dei No Vax. In particolare, il promotore è un torinese il cui profilo già noto alla Digos, che ha scelto proprio la Rete per raccogliere adesioni. Proprio nei giorni in cui - è notizia di ieri - si è superata la soglia del 90% delle somministrazioni tra le fasce che possono ricevere il vaccino.



L'obiettivo - oltre a riconoscersi con un segno distintivo come il basco blu in occasione delle manifestazioni di piazza - è di estendersi anche in altre regioni. Ma - si rassicura - "non sarà un organismo bellico. Non siamo pazzi, non è che possiamo armarci". Ma l'invito è comunque esteso anche a quei rappresentanti delle forze dell'ordine che, per la loro opposizione al vaccino, sono stati sospesi dalla loro attività.