Vaie, furgone urta balcone in una stretta via e rischia di farlo crollare: intervento dei pompieri

Alle 17.30 di oggi pomeriggio, giovedì 20 gennaio, la squadra 91 dei Vigili del fuoco di Susa e quella volontaria di Borgone, sono intervenute a Vaie, in via Roma, per un dissesto statico.

Un furgone in transito nella stretta via ha urtato un balcone in pietra lasciandolo in bilico tre metri d'altezza. Per effettuare la rimozione è intervenuta anche l'autogru del distaccamento di Susa.

Sul posto anche i Carabinieri del nucleo Radiomobile. Le operazioni sono terminate poco dopo le 20.