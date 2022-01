Il progetto 'Quartier Circolare' cerca 30 giovani della Circoscrizione 5 futuri eco-attivisti

Giovani tra 20 e i 30 anni, motivati, sensibili ai temi ambientali, che vivono e conoscono la Circoscrizione 5 di Torino e pronti a mettersi in prima linea nella lotta ai cambiamenti climatici. Questo il profilo dei volontari che possono candidarsi a far parte di “QUARTIER CIRCOLARE – Giovani protagonisti del cambiamento”. Un progetto, realizzato nel contesto di Mindchangers Project ( www.mindchangers.eu ) e co-finanziato dall'Unione Europea e dalla Regione Piemonte, che vuole offrire un percorso formativo ed esperienziale a 30 giovani per il rafforzamento delle competenze in termini di eco-cittadinanza attiva e facilitare la generazione di iniziative creative e innovative di economia circolare e sviluppo sostenibile in risposta ai bisogni del territorio.

Il gruppo di giovani selezionati avrà la possibilità di partecipare a formazioni e workshop tematici, conferenze con altri giovani europei, attività di attivismo civico e partecipare ad un contest che premierà l’idea green più innovativa e d’impatto. Inoltre, nell’ottica di creare consapevolezza rispetto al ruolo di ciascuno nel proprio contesto, anche a livello globale, i giovani eco-cittadini italiani avranno la possibilità di confrontarsi con i loro coetanei senegalesi, 20 ragazzi della piccola cittadina di Mbao, nella periferia di Dakar, anche loro coinvolti nel progetto e che riceveranno la stessa formazione. Per due giovani torinesi ci sarà anche la possibilità di viaggiare personalmente in Senegal e fare un’esperienza di scambio internazionale.