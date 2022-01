Vol.To propone 18 progetti di Servizio Civile per il 2022, opportunità per 92 giovani tra 18 e 28 anni

Il Servizio Civile è un modo per mettersi in gioco, crescere professionalmente ed essere utili alla comunità. Per il 2022 Vol.To, il Centro servizi per il volontariato, assieme alle associazioni del territorio propone 18 progetti interessanti, rivolti a giovani dai 18 ai 28 anni.

Si cercano 92 volontari

Dall'incremento della resilienza comunitaria all'educazione ambientale, dalla promozione dei diritti alla riduzione di ineguaglianze e discriminazioni, dalla tutela delle persone fragili al rafforzamento della coesione sociale: sono tanti e variegati gli ambiti in cui spaziano i progetti. Saranno coinvolti 92 operatori volontari, che per un anno presteranno attività per circa 25 ore settimanali presso uno dei 32 enti di accoglienza di Torino e Provincia, ma anche di tutto il Piemonte, con un rimborso spese di 444,30 euro mensili.