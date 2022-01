Falsa lettera del Comune di Carmagnola: tentativo di truffa per acquisire dati personali

Il Comune di Carmagnola è stato informato che in questi giorni alcuni cittadini hanno trovato nella propria buca delle lettere una comunicazione con oggetto “Il comune di Carmagnola dà dei servizi per lavorare” nella quale si indica di compilare un modulo allegato per essere richiamati per un colloquio di lavoro.

Il Comune invita i cittadini a fare attenzione e a non compilare il modulo allegato perché la comunicazione è falsa e non è stata inviata dal comune. La lettera è probabilmente un tentativo di acquisizione dei dati personali dei cittadini.

La lettera riporta testualmente “...le persone che stanno cercando lavoro devono compilare un documento con i dati richiesti, appena lo farete tra un paio di settimane verrete ricontattati per un colloquio di lavoro. Il postino verrà a ritirarle molto presto. Dovete compilarle e lasciare nella vostra cassetta delle lettere dove l’avete trovata”.

Il contenuto e la firma in calce alla lettera sono palesemente false e il Comune ha sporto denuncia presso le competenti autorità che indagheranno in proposito per individuare gli autori e le finalità del gesto.