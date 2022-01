Operaio morto a Busano, indagato per omicidio colposo il datore di lavoro

La procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in merito all'incidente sul lavoro che sabato è costato la vita a Vincenzo Pignone, operaio 58enne di Rivarolo. Per il momento figura nel registro degli indagati solo il datore di lavoro.

L'incidente si è verificato all'interno della Silca di Busano, un'azienda che si occupa di stampaggio a caldo. L'operaio è morto cadendo nella sabbiatrice, un macchinario utilizzato per pulire e rimuovere le eventuali imperfezioni nei pezzi di acciaio stampati.