Crisi della flliera della grafica, a rischio centinaia di posti di lavoro: i sindacati chiedono l'intervento della Regione

Le Organizzazioni Sindacali SLC CGIL - FISTEL CISL - UILCOM UIL sono estremamente preoccupate degli eventi che si stanno susseguendo negli ultimi tempi nel settore grafico editoriale, coinvolgendo diverse aziende della Regione - in particolare quelle torinesi - mettendo a rischio l’occupazione nel nostro territorio.

Chiediamo con urgenza un tavolo istituzionale con gli Assessori al Lavoro della Regione Piemonte ed i soggetti coinvolti per progettare insieme, anche in relazione ai fondi previsti per il settore dal PNRR e dei fondi strutturali europei, uno sviluppo occupazionale e industriale della filiera, spesso dimenticata, della grafica, della carta e dell’editoria.