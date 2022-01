Giorno della Memoria, Montagna e Tolardo: "Coltivare il ricordo perché non accada mai più"

"Rifiutare con forza l’indifferenza, diventare noi stessi l’argine contro l’odio razziale e le discriminazioni: questo è il nostro compito per rendere onore alle vittime dell'Olocausto e operare affinché tutto questo non accada mai più", è l'invito che Montagna fa a tutti, per non dimenticare cosa sono state la Shoah e le aberrazioni avvenute con il nazifascismo.

Tolardo: "Coltivare la memoria"

Altrettanto chiaro il messaggio del sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo: "Coltivare la memoria è un dovere di ogni società e una forma di resistenza contro una delle più grandi tragedie che ha segnato la nostra storia. Raccontare alle giovani generazioni quello che è successo affinché non si ripeta è un nostro compito: loro sono i paladini della memoria e a loro dobbiamo la possibilità di contrastare l'odio e la violenza, in qualsiasi forma si manifestino".