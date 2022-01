“La Regione Piemonte ha fallito”, gli Extinction Rebellion bloccano il traffico di piazza Castello [VIDEO e FOTO]

L'iniziativa in piazza Castello degli Extinction Rebellion Torino

“La Regione Piemonte ha fallito”. Continua la protesta degli Extinction Rebellion in piazza Castello. Il gruppo di attivisti per l’ecologia chiedono alla Regione Piemonte un intervento concreto “perché nulla per ora è stato fatto”.

Giovani e meno giovani cantando e suonando il tamburo si sono sdraiati sul doppio senso che circonda la piazza bloccando il traffico e creando diverso disagio tra gli automobilisti.

Sul posto Carabinieri e Polizia che dopo aver intimato loro di liberare lo spazio sono intervenuti facendoli sgombrare. Gli attivisti sono tornati nuovamente a occupare la strada e stanno ancora manifestando.

Al momento non ci sono stati scontri con le forze dell’ordine.