Un cuore nel salotto di Torino: i fiorai celebrano San Valentino, ma lamentano anche cali di fatturato del 30%

Un cuore fatto di fiori nel salotto di piazza San Carlo per celebrare la festa degli innamorati, ma anche per cercare di dimenticare una congiuntura economico-sanitaria che ha provocato cali del 30% per il settore.

Il mondo dell'Associazione fiorai di Ascom Confcommercio Torino e provincia ha rinnovato la tradizione che vuole un omaggio alla cittadinanza in vista di San Valentino. I fiori sono stati donati dal Mercato Ingrosso Fiori di Torino e sono stati allestiti in una composizione che conta anche su foglie dipinte di rosso e al centro un’esplosione di colori e di profumi.

“Anche quest’anno regaliamo a Torino la bellezza di un grande cuore, un’immagine per la Festa, frutto anche di una ricerca accurata sul tipo di composizione – dice Cecilia Serafino, presidente dell’Associazione Fiorai di Torino. – Con questa installazione intendiamo così festeggiare, con due settimane di anticipo San Valentino per ricordare a tutti l’importanza e la gioia che possono donare i dei fiori, i colori, la bellezza della natura, in questi momenti tanto difficili per tutti e l’importanza di sostenere i fioristi acquistando omaggi floreali nei negozi di prossimità”.