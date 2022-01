"Riaprite la posta chiusa da 3 mesi": flash mob dei residenti a Barca (FOTO)

Flash mob a Barca per fare riaprire l'ufficio postale chiuso da tre mesi, dopo che lo scorso 30 ottobre una banda di ladri ha fatto esplodere lo sportello bancomat per portare via i soldi.

Questa mattina alcune decine di residenti del quartiere nord della Circoscrizione 6, su impulso del Comitato Civico La Barca e Bertolla, si sono ritrovati in via Damiano Chiesa per chiedere di riattivare il servizio.

"Servizio postale? Ormai un disservizio"

Alle 10.30 una trentina di persone si sono ritrovate in via Damiano Chiesa 67, indossando un capo giallo colore simbolo delle poste, oltre a fischietti e cartelli. "Poste Italiane esistiamo anche noi", "Servizio postale? Ormai un disservizio" e "Il fantasma della barca: l'ufficio postale. Andate a fare in spid" alcune delle scritte riportate sui fogli.

Lomanto della 6: "Il tempo attese è durato troppo"

Insieme a loro il Presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto, che commenta: "Il tempo delle attese e delle parole è durato fino troppo. I cittadini sono stufi, e noi con loro. Chiediamo una riapertura immediata consci che se la stessa rapina fosse successo in centro città, in pochi giorni si sarebbe risolto il problema ma anche convinti nel ribadire che non devono esistere quartieri di serie a e di serie b".

Presenti anche l'assessore regionale Maurizio Marrone e il consigliere comunale di FdI Enzo Liardo.