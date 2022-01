Scontri nel corteo per Lorenzo morto in stage, Lo Russo: "Voglio vivere in una città senza manganelli, tanto meno sui ragazzi"

“Io voglio vivere in una città dove non ci siano manganelli, tanto meno sui ragazzi. Voglio vivere in una città dove tutti abbiano il sacrosanto diritto di manifestare”. Così il sindaco Stefano Lo Russo è intervenuto, in Consiglio Comunale, sugli scontri di venerdì scorso in piazza Arbarello durante il corteo studentesco per protestare contro la morte in alternanza/scuola lavoro di Lorenzo Parelli. Il 18enne è stato ucciso nelle scorse settimane da una trave d’acciaio nello stabilimento metalmeccanico Burimec, a Lauzacco, vicino a Udine.

Una ventina di studenti feriti negli scontri

Venerdì si sono registrate tensioni tra la polizia ed i ragazzi. Il corteo ha infatti cercato di sfondare il cordolo delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa per sfilare su corso Siccardi, nonostante il divieto per la zona arancione. Gli agenti hanno però respinto il tentativo con cariche di alleggerimento, ferendo circa una ventina di studenti.

"Totale adesione alla manifestazione"

“C’è la mia totale adesione politica – ha detto in Sala Rossa Lo Russo - al senso della manifestazione, che però si è svolta in un contesto molto complicato. Siamo in zona arancione e il Viminale ha emanato direttive per le manifestazioni: per ragione sanitarie vengono sanzionati over 50 che non si vaccinano, così come c’è il divieto di cortei”.

"Sono a disagio nel vedere certe scene"

“Sicuramente sono a disagio nel vedere certe scene e mi auguro che il dibattito nazionale possa aiutare il governo ad avere un registro che consenta il libero esercizio della democrazia nei cortei. Questo però può aprire un varco rispetto ad altre manifestazioni come quelle dei no vax” ha concluso.