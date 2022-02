Sos Bonus Giovani

Ho ricevuto molte telefonate in seguito al mio articolo di qualche settimana fa sui Bonus del 2022. Molti di questi erano giovani che mi chiedevano indicazioni più precise sulle agevolazioni e sugli aiuti destinati a loro, presenti nella Legge di Bilancio del 2022 e di dare indicazioni più precise per districarsi nella giungla dei bonus fiscali, nati dall’esigenza di rilancio globale del Post Pandemia italiano.

Uno dei più interessanti della Legge di Bilancio 2022 riguarda proprio la possibilità, per i giovani under 36, di acquistare la loro prima casa, di permettergli di pagarla con mutui dedicati ed anche la possibilità di poter usufruire di bonus affitti per i giovani under 31.

Cerchiamo di focalizzarci su cosa il DL Bilancio 2022 ha previsto per i giovani in termini di agevolazioni, incentivi e bonus:

Partiamo dal Bonus Cultura per i diciottenni, il famoso, storico ma però poco conosciuto “18 app”, destinato alle spese culturali della Generazione Z, che finalmente diventa automaticamente rinnovato di anno in anno.

Passiamo a leggere sull’attuazione di politiche attive del lavoro per i giovani di età compresa tra 16 e 29 anni con il “Piano NEET” e il programma “GOL” (che saranno gestiti dai centri per l’impiego), ai tanti incentivi per la formazione e la cultura, agli sgravi del 100% dei contributi per le imprese che assumono con contratti di apprendistato di primo livello giovani under 25.

E in ultimo, fra le tante numerose agevolazioni, anche il congedo di paternità, che rappresenta un aiuto prezioso ed il riconoscimento di una parità sociale nella coppia, destinato alle giovani famiglie.

Ma ritorniamo al nostro focus, più volte richiestomi, quello legato al Bonus Under 36 per l’acquisto della prima casa.

La casa è un rifugio imprescindibile ed è una delle prime esigenze per gli italiani, sia emotivamente che economicamente, e tutto questo si è dimostrato ancora più forte durante l’emergenza Covid-19.

Proprio per questa premessa, secondo me, la proroga del Bonus prima casa per gli under 36, rappresenta un aiuto fortissimo al salto di autonomia e di sicurezza offerto ai giovani italiani per la loro futura vita “da adulti”.

Il Bonus under 36 dice che sei hai meno di 36 anni e un ISEE non superiore a 40 mila euro annui pro capite, non paghi le imposte sulla prima casa e non finiamo qui.

Inoltre è scritto che è anche previsto un mutuo fino al 100%, garantito dalla Stato fino all’80% dell’importo richiesto, con l’unica clausola di non superare i 250 mila euro di valore d’acquisto.

Devo però ricordare che le domande per il Bonus Casa under 36 dovranno essere presentate entro il 30/06/2022 ed è questo un invito a valutare questa opportunità attentamente e nel più breve tempo possibile.

Il mio invito è di rivolgersi a professionisti del settore immobiliare, cioè gli agenti immobiliari, che abbiano esperienza e professionalità, anche nella consulenza dei nuovi incentivi oggi molto importanti, che non solo seguono i propri giovani clienti nell’acquisto ragionato della loro prima casa, ma gestiscono insieme a loro la preparazione di tutte le pratiche, comprese quelle legate ai mutui giovani fino al rogito notarile ed alla gestione di tutti gli aspetti fiscali derivanti.

Per concludere sulla richiesta di che cosa è il bonus affitto per i giovani nel 2022 grazie al quale si può pensare di uscire finalmente dal proprio nucleo famigliare, devo ricordare che questo riguarda i giovani under 31 e che abbiano un reddito non oltre i 15.493, 71 euro.

Leggendolo attentamente mi dice che questa agevolazione prevede una detrazione dall’imposta lorda pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione, fino a un limite massimo di 2 mila euro, e diventa molto interessante perché può essere usufruito anche dagli studenti fuori sede che prendono semplicemente una stanza in affitto.

Scrivici a media@morenews.it indicando nell’oggetto “I Corsivi di Virginia” oppure seguici sulla Rubrica “I Corsivi di Virginia” su www.torinoggi.it, saremo felici di aprire un contatto diretto con te!!