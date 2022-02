A Palazzo Cisterna lo striscione di Amnesty international "Verità per Giulio Regeni"

Anche sul balcone di Palazzo dal Pozzo della Cisterna, sede aulica di Città metropolitana di Torino, in via Maria Vittoria 12 a Torino è esposto lo striscione giallo di Amnesty International che chiede 'Verità per Giulio Regeni', uno striscione appeso in questi sei anni su centinaia di sedi istituzionali in tutta Italia.

La data scelta non è casuale. Il 3 febbraio ricorre l'anniversario del ritrovamento del cadavere del giovane ricercatore italiano torturato e ucciso in Egitto sei anni fa.

"In questi sei anni, l'impegno per la ricerca della verità sulla tortura e l'uccisione di Giulio Regeni ha visto nel Paese una crescente mobilitazione di istituzioni, associazioni, forze politiche e sociali, cittadini. Anche la Città Metropolitana di Torino vuole unirsi a questa richiesta, esponendo lo striscione giallo che campeggia ormai su centinaia di edifici in tutta Italia. Per chiedere giustizia, verità e per ricordare Giulio e il suo straordinario impegno a favore di un mondo più equo, libero e giusto" commenta il vicesindaco di Città metropolitana di Torino Jacopo Suppo.