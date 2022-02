Nichelino, 'furbetti dei rifiuti' scoperti e denunciati dalla Polizia Municipale

Immediata l’attività investigativa per rintracciare la ditta responsabile dell’abbandono, ultimata a buon fine. Accertato che i rifiuti provenivano da una carrozzeria di via Onorato Vigliani a Torino, il suo titolare è stato denunciato per il reato di abbandono di rifiuti, non dimostrando di averli smaltiti correttamente.