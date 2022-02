La sindaca di Carmagnola riconfermata portavoce delle Zona omogenea Chierese-Carmagnolese

Proseguono in questa settimana le nomine dei portavoce e vice portavoce delle Zone omogenee della Città metropolitana di Torino: la scorsa settimana erano state rinnovate le cariche per l’Area metropolitana Torino Sud e per il Pinerolese.

Ieri invece è stata la volta della Zona omogenea 11 Chierese-Carmagnolese che raccoglie 22 Comuni (Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Cambiano, Carmagnola, Chieri, Isolabella, Lombriasco, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo T.se, Moriondo T.se, Osasio, Pavarolo, Pecetto T.se, Pino Torinese, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena, Sciolze, Villastellone) per un totale di 131.517 abitanti. Nella veste di portavoce è stata confermata la sindaca di Carmagnola Ivana Gaveglio mentre il nuovo vice portavoce è il sindaco di Riva presso Chieri Lodovico Gillio.

Nella giornata di oggi, mercoledì 2 febbraio si riunirà la zona omogena 7 Ciriacese-Valli di Lanzo.

Le Zone omogenee sono suddivisioni territoriali individuate tenendo conto delle diverse identità storiche, territoriali, sociali ed economiche e di parametri organizzativi (per esempio il trasporto pubblico locale). Rappresentano gli interessi dei territori e sono organismi composti e coordinati dai sindaci. Le Zone omogenee sono 11 – quattro sono nell’area metropolitana di Torino, le altre nei territori montani, collinari e di pianura più periferici rispetto all’aggregato urbano – e in ciascuna vengono nominati un portavoce e un vice portavoce che hanno il compito di far emergere e raccordare le esigenze dei territori all’interno delle strategie di area vasta della Città metropolitana.