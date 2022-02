Panettone 'di scambio' della Circoscrizione 4, Fontana e Rosso: "Nuove ombre sul coordinatore Ciravegna"

“A poche ore dalla discussione della mozione che dovrebbe decidere se impegnare il presidente della Circoscrizione Quattro a revocare le deleghe al suo coordinatore all’Ambiente che nel periodo natalizio ha inviato a cittadini del quartiere a suo nome panettoni marchiati con i loghi del Comune e della Circoscrizione e recanti un coupon sconto per acquistare in un altro negozio della zona; ora si addensano nuove ombre sulla sua persona", dichiarano in una nota Marco Fontana e Roberto Rosso, rispettivamente coordinatore cittadino e provinciale di Forza Italia.

"Siamo infatti venuti a conoscenza che prima di essere eletto quale vicepresidente dell’Associazione Cesic, centro “europeo” Spettacolo Informazione Cultura, aveva organizzato e moderato una serie di incontri denominate “Stop alle Truffe”. Il progetto, finanziato e patrocinato dalle Circoscrizione 1 e 8, prevedeva un ciclo di incontri dove si invitava la cittadinanza, in particolare le persone anziane, per informarle al fine di evitare di cadere in possibili truffe. Tutto perfetto e nobile se non fosse stato che era presente un fabbro scelto dall’associazione e che anche nei cavalieri del convegno sponsorizzava la sua attività".

"Ancora una volta insomma lo stesso copione: si utilizza l’Istituzione pubblica a scopi commerciali, in questo caso però si prendono anche dei contributi, 650 euro dalla Circoscrizione 1 (circoscrizione dove peraltro era consigliere anche l’attuale presidente della Quattro Alberto Re) e 1080 dalla Ottava oltre al contributo in servizi perché la sala viene concessa dagli Enti gratuitamente. Anche in questo caso si sceglie poi un negoziante tra tutti quelli delle Circoscrizioni che ovviamente può avvantaggiarsene a dispetto dei suoi colleghi. Pare evidente quindi che la recente questione del panettone con coupon non sia una scivolata dovuta all’essere sprovveduti e quindi scusabile, ma consiste in una radicata e pervicace convinzione che la Pubblica Amministrazione debba essere piegata a delle scelte commerciali private".

"Ci spiace ma così non può essere e l’eventuale mantenimento in quel ruolo dell’attuale coordinatore non è più solo inopportuno ma diventa pericoloso. Lanciamo nuovamente un appello al Sindaco Stefano Lo Russo e alla maggioranza della circoscrizione Quattro per porre fine a questa pantomima che ormai dura da troppo tempo. La Circoscrizione Quattro merita di meglio, merita eletti che abbiano ben in testa l’interesse dei cittadini e del bene comune e non quello di privati a dispetto di altri. Forza Italia e tutto il centrodestra non accetterà compromessi al ribasso come lo svuotamento di deleghe del coordinatore per tenere buoni i Moderati. I cittadini ci chiedono trasparenza e rispetto del ruolo che si è chiamati a rivestire dopo essere stati eletti”, concludono Fontana e Rosso.