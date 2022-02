Torino guarda al Pnnr per la ricerca: "Partiamo già in ritardo, mancano investimenti del pubblico"

Gap tra Torino ed altre metropoli

Piemonte penultimo per spesa pubblica in ricerca universitaria

"Per quanto riguarda gli Atenei, - ha spiegato - il Piemonte sarebbe la quinta forza in Italia in questo settore, ma siamo penultimi per le spese in ricerca". Un posizionamento nella parte bassa della classifica dovuto alla mancanza di investimenti della pubblica amministrazione, a fronte di un dinamismo economico del privato: guardando solo a quest'ultimo comparto Torino è terza tra le metropoli italiane per investimenti digitali delle imprese, quarta per quelli nella green economy.