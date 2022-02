Il Covid si scopre da una semplice radiografia al torace: UniTo affila nuove armi contro la pandemia

Quarantasei progetti per 10 milioni di risorse , per un totale di 134 enti coinvolti e investimenti che superano i 33 milioni . Procede a passo spedito il progetto della Regione a sostegno della ricerca, soprattutto per quanto riguarda la sfida attuale della lotta al Covid .

"MAI SMETTERE DI INVESTIRE IN RICERCA"

"Non dobbiamo mai smettere di investire nella ricerca e non dobbiamo più farci trovare scoperti come è successo due anni fa con la pandemia, quando avevano solo due tamponi in tutto il Piemonte per processare i tamponi", dice Alberto Cirio, governatore della Regione. "E se oggi traiamo origine dal Covid, confidiamo che i risultati possano servire anche in futuro, sperando che non si ripetano più situazioni così".