Vaccin day per le donne in gravidanza e allattamento al Giovanni Bosco

La vaccinazione anti Covid-19, secondo le indicazioni fornite dall’OMS e dall’ISS, è fortemente raccomandata alle donne in gravidanza e durante il periodo di allattamento. La gravidanza è, infatti, un fattore di rischio significativo per ospedalizzazione e malattia grave da Covid-19 e diversi studi dimostrano che anche gli anticorpi prodotti dal vaccino siano di protezione al neonato.

Per questo, l'ASL Città di Torino, nelle giornate di domenica 6 febbraio e di domenica 6 marzo, dalle 9 alle 18, dedica un apposito box vaccinale, ad accesso diretto, presso l’Hub Vaccinale dell’Ospedale San Giovanni Bosco. I medici, ginecologi e ostetriche saranno a disposizione delle donne per le attività di counseling e per la somministrazione del vaccino anti Sars CoV2.