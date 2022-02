Morte Lorenzo: corteo degli studenti per le vie del centro

Un centinaio di studenti hanno sfilato oggi pomeriggio per le vie del centro città, in direzione del liceo Gioberti di via Sant’Ottavio, da ieri occupato, per manifestare contro l’alternanza scuola-lavoro e in ricordo di Lorenzo Parelli, il 18enne morto in provincia di Udine nell’ultimo giorno di stage.

“Di scuola e di lavoro non si può morire”, si legge nello striscione degli studenti, che venerdì torneranno in piazza dopo i disordini con la polizia di una settimana fa. “Abbiamo già scelto con chi condividere le piazze - dicono gli studenti - abbiamo scelto con chi stare, non con chi ha approvato, fallendo, a mettere le bandierine sulla nostra mobilitazione. Lorenzo è vivo e lotta insieme a noi, le nostre idee non moriranno mai”.

Intanto oggi la Segretaria Generale della CGIL di Torino, Enrica Valfrè, ha incontrato un gruppo di studentesse e studenti di quelli che stanno occupando il liceo Gioberti, e ha espresso la solidarietà della Cgil, sottolineando che "non è tollerabile caricare ragazze e ragazzi che manifestano per la morte sul lavoro di un loro coetaneo".