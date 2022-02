Ubriaca al volante, guida contromano in autostrada per 5 chilometri: la fermano tra Ivrea e Santhià

Si è messa al volante ubriaca e ha imboccato l'autostrada. Peccato che fosse contromano. Prima di accorgersene - solo perché l'ha bloccata una pattuglia della Polizia Stradale - ha percorso ben cinque chilometri del raccordo tra Ivrea e Santhià.

È successo nella serata di ieri sera. Nei guai, denunciata per guida in stato di ebbrezza, ci è finita una donna di circa 50 anni di Milano. A dare l'allarme, molti automobilisti che l'hanno incrociata.



Per lei è scattato anche il sequestro dell'auto e il ritiro della patente.