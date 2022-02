Lo Russo visita il carabiniere che rischiò di morire sventando una rapina: "Lo aspetto presto a Palazzo Civico"

" Oggi sono stato a trovare il brigadiere Maurizio Sabbatino , il carabiniere che nel tentativo di sventare una rapina in farmacia, lo scorso fine novembre, è stato gravemente ferito dai rapinatori ". Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha raccontato così l'incontro con il militare dell'Arma che, fuori servizio, rischiò la vita nel tentativo di evitare una rapina in corso Vercelli .

"La sua è una storia di coraggio, di passione per il suo lavoro e di amore per la divisa che indossa. Una divisa che non abbandona mai, neppure quando non è in servizio. Come dimostra il suo gesto, frutto di uno slancio dettato dalla generosità e dallo spirito di servizio innato nel suo essere carabiniere. Incontrarlo è stato un grande piacere", ha aggiunto Lo Russo. "L’ho incontrato insieme al generale Claudio Lunardo, Comandante provinciale dei Carabinieri".

"Presto il tributo a Palazzo Civico"