“Spero che il Comune di Pinerolo quest’anno ricordi le foibe”

“Mi auguro che il 10 febbraio prossimo non sia vissuto come quello dell’anno scorso e il Comune di Pinerolo celebri il ‘Giorno del ricordo’”. Il consigliere leghista Fioravanti Mongiello torna alla carica dopo la mozione presentata in Consiglio comunale e respinta da maggioranza e Pd.

Mongiello chiedeva di arricchire il monumento dedicato alle vittime della violenza e dell’intolleranza religiosa e politica, che si trova in viale Cavalieri di Vittorio Veneto, con due cippi e rispettive targhe per ricordare le vittime delle foibe e dei gulag. Nonché ripristinare la targa per i desaparecidos argentini che era stata inserita a lato e poi divelta.

La sua proposta ricalca quella già presentata nel 2017 dalla Lega, con l’allora consigliere Gualtiero Caffaratto. La maggioranza ha respinto la mozione, come già 4 anni fa, ricordando la storia del monumento e ricordando che il suo nome spiega come sia dedicato a tutte le vittime di intolleranza religiosa e politica, non è quindi necessario dal suo punto di vista aggiungere cippi per ogni episodio.

Mongiello ha però invitato a valutare un’eventuale altra collocazione e a discuterne ancora. Nel frattempo il Comune quest’anno dovrebbe ricordare le vittime delle foibe con uno scritto preparato dall’assessore alla cultura Franco Milanesi.