Mahmood e Blanco dicono sì: Torino pronta ad abbracciarli per difendere i colori dell'Italia all'Eurovision

“Sì, andremo all'Eurovision”. Ecco chi saranno, gli alfieri italiani che a maggio, a Torino, cercheranno di difendere il titolo conquistato dai Maneskin lo scorso anno. Sono le parole pronunciate, nel momento della festa, da Mahmood e Blanco, vincitori del 72° Festival di Sanremo con la loro “Brividi”.

“Non abbiamo ancora realizzato molto bene, siamo ancora nell'iperspazio - ha dichiarato Mahmood - con la gente fuori dall'albergo abbiamo provato una sensazione che non sentivamo da anni, la gente voleva stare insieme e cantare. Andare a Sanremo con Blanco è un'esperienza tutta nuova, devi entrare nel mondo di un altro artista, è una cosa che mi ha insegnato tanto”.

“Durante la premiazione sono andato ad abbracciare i miei genitori, da piccolo li facevo dannare e ho trovato bello vederli commossi per me - ha aggiunto Blanco - sono momenti incredibili, la musica è una cosa troppo potente”.



Entusiasta il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo: "Si sono meritati questa bellissima vittoria al Festival di Sanremo, ora Mahmood e Blanco rappresenteranno l’Italia all’Eurovision Song Contest a Torino. Vi aspettiamo!".

E anche Chiara Appendino ha fatto arrivare il suo appoggio: "Torino è pronta ad accogliervi, facciamo già tutti il tifo per voi".