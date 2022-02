Isa Danieli e Giuliana De Sio portano in scena "Le signorine" al teatro Gobetti

Martedì 8 febbraio alle 19.30 debutta al teatro Gobetti di Torino "Le signorine" di Gianni Clementi, uno spettacolo che sa farci divertire e commuovere, raccontando con grande ironia gioie e dolori della vita familiare. Un testo irriverente e poetico che ci ricorda come la famiglia sia il luogo dove ci è permesso dare il peggio di noi, senza il rischio di perdere i legami più importanti.

Protagoniste Isa Danieli e Giuliana De Sio, per la regia di Pierpaolo Sepe. Le scene sono di Carmelo Giammello, i costumi di Chiara Aversano, le luci di Luigi Biondi.

Lo spettacolo, prodotto da Gli Ipocriti Melina Balsamo, resterà in scena al Gobetti per la Stagione in abbonamento del Teatro Stabile di Torino fino a domenica 13 febbraio.

TEATRO GOBETTI - via Rossini 8 - 8-13 febbraio. Orario: martedì, giovedì e sabato ore 19.30; mercoledì e venerdì ore 20.45; domenica ore 15.30. Info: www.teatrostabiletorino.it