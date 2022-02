Seggiovie bloccate dalla burocrazia: non solo Sauze d'Oulx, anche altre rischiano lo stop

Ci sarà anche un'interrogazione parlamentare (di Fratelli d'Italia) dopo il blocco della seggiovia di Sauze d'Oulx a causa di inciampi burocratici dopo il passaggio di competenze all’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA) - con decorrenza 1° gennaio 2022 - delle competenze e del personale in servizio presso gli Uffici Speciali Trasporti a Impianti Fissi (USTIF). Un passaggio tutt'altro che formale, che ha creato problemi e - appunto - la chiusura dell'impianto. Proprio nei mesi di gennaio e febbraio, di massima attività.

"Non bastavano tutti i blocchi e le chiusure imposti per il covid a danneggiare la stagione sciistica delle nostre montagne piemontesi, ora i comuni alpini e il turismo della neve devono fare i conti anche con i ritardi della burocrazia governativa - attacca l'assessore regionale alla Semplificazione, Maurizio Marrone -. La Regione Piemonte ha sempre preso le parti degli amministratori locali, lo farà anche in questa occasione dando una sveglia ai Ministeri sonnolenti".