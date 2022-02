Calano i contagi, dal 14 febbraio piena attività negli ambulatori di via del Ridotto e via Gorizia

Omicron “aggredisce” meno e quindi dal 14 febbraio riprende l’attività dei poliambulatori Asl di via del Ridotto 9 e di via Gorizia 112. La struttura della Circoscrizione 5 era stata convertita in un centro per tamponi molecolari, mentre quella di Santa Rita in un hub vaccinale per bambini.

A Torino -40% dei contagi

Nell’ultima settimana a Torino si è registrato -40% di contagi, che si è riflettuto su un calo dei ricoveri ospedalieri ordinari e in terapia intensiva. A questo si aggiunge che a gennaio è stato raggiunto il traguardo di 270 mila vaccinazioni.

Impegno dei Moderati

Risultati che hanno portato l’Asl ad annunciare che da lunedì prossimo torneranno operativi i due ambulatori. Una richiesta fortemente sostenuta dai residenti delle Circoscrizioni 5 e 2, costretti a fare chilometri per prelievi del sangue ed accertamenti. Anche i consiglieri comunale e regionale dei Moderati Ivana Garione e Silvio Magliano si erano spesi perché i due poliambulatori ritornassero alla piena attività.