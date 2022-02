Sport |

Basket, le immagini più belle della sfida tra Reale Mutua e Capo d'Orlando

I gialloblu tornano alla vittoria in casa, superando i siciliani 88-87 dopo una grande rimonta nel finale

Le immagini più bella della sfida tra Torino e Capo d'Orlando nella gallery di Piergiorgio Mariconti

Per la Reale Mutua Basket Torino è arrivata la seconda vittoria di fila, la prima al Pala Gianni Asti dopo una lunga serie negativa casalinga. I gialloblu hanno battuto Capo d'Orlando per 88-87 in un finale al cardiopalma, dopo essere stati a lungo in svantaggio. Nelle immagini della gallery confezionata da Piergiorgio Mariconti, alcuni degli scatti più belli della partita di domenica, che ha rilanciato le ambizioni d'alta classifica della formazione torinese.

redazione

