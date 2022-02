No Green pass, cassa di mutuo soccorso per i lavoratori sospesi

Una cassa di mutuo soccorso per i lavoratori 'No Green Pass' che dal 15 febbraio resteranno senza stipendio. E' Un'idea del coordinamento di lavoratori No Green Pass di Torino.

"In questi mesi ci stiamo organizzando - spiega Pino Fontanarosa, 50 anni, operaio dell'Avio Aero di Rivalta e volto noto delle manifestazione contro la certificazione verde - nel creare un'associazione per realizzare una cassa di mutuo soccorso per i lavoratori sospesi". Nessun appello sui canali social per il momento, ma un passaparola.

"La raccolta non è ancora partita, manca un iban, però ci sono già persone che sono pronte a versare un contributo per questa cassa di resistenza". Da alcuni colleghi di Fontanarosa è già partita spontaneamente l'iniziativa di raccogliere del denaro che verrà versato ai sospesi.