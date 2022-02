Backstage. Oltre al Covid, che succede? Patrizia Corgnati ne ha parlato con molti ospiti

Introducendo il Consiglio dei Ministri della scorsa settimana, il presidente Draghi ha espresso «soddisfazione per i dati sulla crescita del 6,5% nel 2021. Sono il prodotto della ripresa globale, ma anche delle misure messe in campo dal governo, a partire dalla campagna di vaccinazione e dalle politiche di sostegno all’economia». Da mesi si parla di chiusure, aperture, green pass e tutto è declinato in funzione della pandemia.

Ora si ricomincia a parlare di economia?

A Backstage Patrizia Corgnati ne ha parlato con Corrado Alberto (presidente Api Torino), Ugo Bolognesi (responsabile V lega Fiom Mirafiori), Giancarlo Buffo (imprenditore), Jessica Costanzo (deputata Alternativa), Gianna Pentenero (assessore al Lavoro e Attività Produttive del Comune di Torino).

