Gavazza (Lega): “Emozionato per la riconferma a consigliere segretario dell’Udp"

“Mi emoziona la riconferma a consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte. Per me un riconoscimento importante del lavoro svolto in questi mesi per il Piemonte e per tutti i piemontesi. Ora continuerò, con il mio impegno di sempre, imparando ogni giorno. Un grazie a tutti i miei colleghi consiglieri e ai miei collaboratori. Squadra che vince non si cambia”. Lo dichiara Gianluca Gavazza, consigliere regionale del Piemonte, a margine della seduta per il rinnovo dell’Ufficio di Presidenza di Palazzo Lascaris.