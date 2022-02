Bremer: rinnovo col Torino fino al 2024

Il rinnovo di Bremer, marcatore abilissimo in attacco, è oggi più che mai una speranza per il Toro.

Alla luce del 2-0 di domenica subìto dall’Udinese (su reti di Molina e Pussetto), match a cui il brasiliano non ha potuto prendere parte per squalifica, ora la squadra dovrà concentrarsi sull’incontro contro il Venezia, cercando di aumentare le azioni offensive e il numero di gol.

In seguito alla squalifica di Bremer per un turno, giunta dopo la quinta ammonizione durante la partita del Torino contro il Sassuolo, la sostituzione del tecnico Juric per ovviare alla mancanza del difensore ha previsto un ruolo spostato più verso la zona centrale di Alessandro Buongiorno, a sostegno degli attaccanti oppure per provare a infilare qualche gol, azione tentata, di testa, al 29’, ma non andata in porto.

Ora, aspettando la gara di sabato 12 all’Olimpico Grande di Torino contro il Venezia, attualmente già in evidenza nel palinsesto dei principali siti scommesse sportive che includono il calcio di serie A e attesissima dai tifosi granata, gli occhi sono puntati su Bremer, che all’andata contro l’Udinese del 22 novembre fu determinante per il 2 a 1 della vittoria, insieme all’attaccante Brekalo.

La squadra dovrà dunque fare di tutto per mantenere solida la difesa, spingendosi però anche avanti in attacco. Un doppio ruolo che l'ambito calciatore brasiliano ha dimostrato di saper svolgere alla perfezione: Bremer è infatti il difensore centrale che nel 2021 ha infilato più goal in serie A (sei), regalando al Torino, fin dal suo esordio nelle file della squadra nel 2018, un totale di 12 reti e 5 assist, per un totale di 98 presenze all’interno dei match ufficiali.

Se il Toro potrà dunque contare sul marcatore brasiliano nelle prossime partite di campionato, l’operazione di rinnovo serve anche ad aumentare il proprio potere contrattuale di calciomercato in vista di una cessione a fine stagione, dato che il difensore è corteggiato da alcuni tra i più prestigiosi club, come Milan e Inter, ma anche dal Bayern Monaco.