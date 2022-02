Grugliasco si mette in posa: "Bullying giovani ragazzi" è la pellicola girata in città

“Bullying giovani ragazzi”: si intitola così l'opera prima di Nicola Palmese, attore e ora anche sceneggiatore e regista. Il lungometraggio, della durata di un'ora e venti minuti, tratta, come si intuisce dal titolo, di bullismo ed è stato girato a Grugliasco: in parte nella sede Enaip di via Somalia e nell'adiacente parco Ceresa di Borgata Lesna. È un docufilm, con colonna sonora e musiche a cura di Mauro Verri, che racconta atti di bullismo perpetrati dai 4 protagonisti Ludovica Iacobellis (nel film Rebecca), Simone Palmese (Simone), Andrea Signoriello (Andrea) e Diego Puchet (Diego).

"Nello sviluppo della storia – spiega Palmese – i ragazzi riusciranno a vedere, loro malgrado in alcuni casi, la differenza tra l'atto di bullismo e il reato e quanto il passo da compere per passare dall'uno all'altro sia breve. Ma il finale è positivo, dimostra che si può cambiare e che, non solo i ragazzi, ma anche gli adulti possono sbagliare". Anche il regista compare in due scene: interpreta un poliziotto in borghese, padre di Andrea.

Teatro di molte scene del film è appunto l'Enaip di via Somalia, dove, nell'aula magna, oltre che nel giardino di fronte, hanno partecipato attori e personaggi noti della tv, quali Edoardo Raspelli di “Mela Verde”, Barbara De Santi, che è stata protagonista di “Uomini e donne”, Sylvie Lubamba, showgirl della trasmissione Markette di Piero Chiambretti, Camilla Ricciardi attrice de “Il collegio 2”, Federica Peyla presentatrice di un programma sulle donne su Primantenna, Giuseppe Cristofaro, attore di Rai e Mediaset, Patrizia Marmondi ex volto di “Uomini e donne”, l'attrice ravennate Cristina Shanti Talmazan, l'attrice bergamasca Maura Anastasia, Barbara Morris, Vicky Princess (sosia di Ariana Grande), Simona La Rosa, Daniel Mercoledisanto, oltre alle fotomodelle Lorenza Caradonnna e Ilenia Pastis. «Ringrazio la preside dell'istituto e la classe I T del 2019, anno in cui abbiamo cominciato a girare, dovendo poi sospendere per il Covid. In tutto il film ha coinvolto 90 maestranze tra attori protagonisti, figuranti speciali e comparse».

Diplomato attore, Palmese, ha al suo attivo un workshop di regia con Pupi Avati e molte apparizioni in diverse produzioni televisive e film: ha interpretato il carabiniere in un episodio de “La sposa” andato in onda di recente su Rai 1, è stato un maitre di ristorante nel film “Una Ferrari per due” con Neri Marcoré, uscirà prossimamente su Sky “Il re” con Luca Zingaretti dove vestirà i panni di una guardia carceraria, di prossima uscita su Mediaset anche “Giustizia per tutti” con Raoul Bova dove sarà un poliziotto, ruolo già interpretato in “Fuori classe 2” con Luciana Litizzetto. E adesso ha deciso di cimentarsi con la regia.

Da febbraio il film verrà mandato ai festival nazionali e internazionali nella categoria “tema sociale”. Tra questi Cannes e Venezia fuori concorso come film indipendente. Ci sarà anche un'uscita sulla tv nazionale e, appena la situazione pandemica lo consentirà, una prima al cinema.