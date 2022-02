Collegno: Lega, FdI e Gruppo Misto denunciano il degrado totale della zona di Fermi: "Indecente"

Anche per Stefano Ponte, capogruppo del Gruppo Misto Collegno: “Degrado, degrado e ancora degrado! Via Sassi e la zona limitrofa all’ecocentro sembrano la favela di Rio de Janeiro! Vi prego, sgomberate immediatamente queste baraccopoli. Lì dentro le persone vivono in una situazione di grave degrado. Non hanno accesso adeguato all’acqua potabile, ai servizi igienico sanitari… ma come si fa?”.